Посадка без аэродрома: Ил-76 не нужна ВПП
Сложная посадка военных самолетов - часть масштабных учений подразделений материально-технического обеспечения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Посадка самолета Ил-76 на грунт - это часть учений МТО: по легенде, во время погрузки на аэродром пытались напасть боевики, но их атаку отражает военная полиция. После того, как полоса расчищена, авиационная группировка покидает опасный район.
Всего в маневрах в Оренбургской области принимали участие 30 тысяч военнослужащих, было задействовано более семи тысяч единиц вооружения, порядка сотни самолетов и вертолетов.