Посадка без аэродрома: Ил-76 не нужна ВПП

Посадка самолета Ил-76 на грунт - это часть учений МТО: по легенде, во время погрузки на аэродром пытались напасть боевики, но их атаку отражает военная полиция. После того, как полоса расчищена, авиационная группировка покидает опасный район.

Всего в маневрах в Оренбургской области принимали участие 30 тысяч военнослужащих, было задействовано более семи тысяч единиц вооружения, порядка сотни самолетов и вертолетов.