Впервые в истории ВС РФ: десантирование полка в полном составе с оружием и техникой

В рамках учения «Центр-2019» впервые в истории Вооруженных Сил России в составе оперативного десанта осуществлена выброска парашютно-десантного полка в полном составе со штатным вооружением и военной техникой.

«Подготовка оперативного десанта была организована и проводилась в исходном районе для десантирования на удалении более 1,5 тысячи километров от района предстоящих боевых действий на аэродромах в Ивановской, Рязанской, Ульяновской и Саратовской областях», сообщили в Минобороны РФ.

Выброска более двух тысяч десантников и более 200 единиц военной техники на ранее незнакомые площадки приземления была проведена менее, чем за 20 минут, 71 самолетом Ил-76 сводного полка военно-транспортной авиации на скорости 360 км/ч.

Десантники высадились в тыл условного противника, выполнили задачи по захвату полевого аэродрома и обеспечили высокие темпы наступления основных сил группировки войск.

В ходе учения «Центр-2019» была продолжена работа над экспериментом по созданию соединений ВДВ «нового типа».