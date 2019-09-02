Высадка десанта и захват рубежей: эффектные кадры учений на полигоне Кадамовский

На полигоне Кадамовский в Ростовской области бойцы 150-й мотострелковой дивизии отработали новую тактику современного боя. В учениях были задействованы боевые машины пехоты, вертолеты Ми-8 и Ми-28, а также новейшие зенитные комплексы «Панцирь».

Военнослужащие учились взаимодействию между подразделениями, высаживать десант и захватывать рубежи. Впервые в роли десантников выступили мотострелки. Такой подход позволяет сократить время для подготовки к бою и нанести максимальное поражение противнику. Бойцы работали быстро и слаженно и с необычной задачей справились на отлично.

«Мы выбежали с вертолета, нужно было занять круговую оборону перед вертолетом, перебежками добраться до точек, которые мы должны были захватить, занять точку свою обороны», - рассказал стрелок - помощник гранатометчика Станислав Сукно.

В поддержку тактическому десанту выдвинулась ротно-тактическая группа на БМП-3, чтобы атаковать минометные позиции и артиллерию условного противника. Сосредоточенным огнем боевые машины пехоты буквально выжгли противника с переднего края.

Точечные цели и пехоту на ближних расстояниях добили пулеметчики, а гранатометчики уничтожили бронированную технику противника. От удара с воздуха подразделения как щитом прикрывает ракетно-пушечный «Панцирь». Комплекс обнаружил и поразил цели на дальности до 25 километров и высоте 15 километров.

За перемещениями противника следили расчеты беспилотников. Разведка велась непрерывно, картинка в режиме онлайн передавалась на командный пункт.

Грохот боевых машин, залпы орудий, разрывы мин и снарядов создают на полигоне Кадамовский море огня и дыма. Мотострелки и танкисты, разведчики, инженеры и артиллеристы отработали взаимодействие в мобильной обороне и контратаке.

«Личный состав учился новым нестандартным принципам применения своих сил и средств. Тем самым для достижения поставленных задач были минимизированы потери среди личного состава», - рассказал командир мотострелкового батальона Николай Артемов.

Нестандартные способы ведения боевых​ действий, с постоянно меняющимися вводными и универсальными задачами апробируют соединения и части на 12 полигонах Кубани и Ставрополья, Крыма, южного Поволжья, Черного и Каспийского​ морей.