Сотни танков и тысячи военных: видео масштабных учений мотострелков ЗВО

В Воронежской и Брянской областях прошли масштабные учения гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, в которых приняли участие около 2,5 тысяч военнослужащих и более 450 танков, гаубиц и боевых машин пехоты.

В рамках проведения планового тактического учения гвардейцы Ельнинской и Висленской мотострелковых дивизий ЗВО отработали задачи по обороне населенных пунктов и провели встречный бой с превосходящими силами противника.

Особое внимание было уделено межвидовому управлению войсками в разных регионах, а также прохождению подразделений по сложному рельефу местности. Инженерный батальон Ельнинской дивизии обеспечил переправу мотострелковых подразделений по специально построенному низководному мосту через реку Московку.

Артиллерийские и противотанковые подразделения с использованием 152-мм гаубиц Мста-Б и сверхзвуковых ракет комплекса «Штурм-С» выполнили задачи по обеспечению заградительного огненного шквала и уничтожению бронированных дозоров «противника», усиленных танковыми подразделениями.