Отработан весь спектр задач: яркие кадры масштабных учений ЦВО

В Челябинской, Оренбургской, Новосибирской областях провели учения по обеспечению действий оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Ими руководил главнокомандующий ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

В ходе учений был весь спектр задач по обслуживанию авиации, заправке самолетов и вертолетов, подвеске вооружения на незнакомых аэродромах.

Так, летчики БТА из Оренбурга отработали аварийное покидание самолета. После десантирования их эвакуировали спасатели на Ми-8 под прикрытием Ми-24.

Также в ходе учений экипажи Ил-76 выполнили тушение условного пожара, взлет и посадку на грунтовой взлетно-посадочной полосе.

В Челябинске летчики успешно произвели «аварийную посадку» бомбардировщиков Су-34, а экипажи вертолетов Ми-24 отработали боевое охранение аэродрома.

В Новосибирске дальние бомбардировщики Ту-22м3 перебазировались на оперативный аэродром и совершили подготовку к повторному вылету.

Всего в учении было задействовано более 30 единиц авиационной техники. Среди них самолеты Су-34, Су-24м, Ил-76, Ан-26, Ту-134, Ту-22м3 и вертолеты Ми-8 и Ми-24.