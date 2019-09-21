Главе Северной Осетии вручили исторические копии Знамени Победы

Командование Южного военного округа передало исторические копии Знамени Победы главе Республики Северная Осетия - Алания Вячеславу Битарову. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

«Командование ЮВО передало исторические копии Знамени Победы и Знамени 10-й гвардейской стрелковой Печенгской дважды Краснознаменной, орденов Александра Невского и Красной Звезды дивизии, оборонявшей Владикавказ в годы Великой Отечественной войны, главе Республики Северная Осетия - Алания Вячеславу Битарову», - сказано в сообщении Южного военного округа. «Хочу поблагодарить Министерство обороны РФ за тот подарок, который сделали нашей республике, которая имеет славные военные традиции. Необходимо и дальше вести работу по военно-политическому воспитанию, поэтому те знамена, которые мы сегодня получили в дар от вас, конечно же, будут способствовать этой работе», - сказал Битаров.

Церемония прошла в рамках информационно-агитационной акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ - Твой выбор» на набережной реки Терек. Представители командования округа вручили военным 58-й общевойсковой армии ЮВО очередные воинские звания, государственные и ведомственные награды и государственные жилищные сертификаты.

Военнослужащие подразделения спецназа ЮВО, воспитанники Северо-Кавказского Суворовского военного училища и юнармейцы продемонстрировали собравшимся зрителям приемы рукопашного боя. Кроме того, около 100 девушек и юношей были приняты в ряды «Юнармии».