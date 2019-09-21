Опубликовано новое видео первого выступления «Стрижей» в Ставрополе

В Сети опубликовали новую видеозапись первого для пилотажной группы «Стрижи» выступления в Ставрополе. Ролик появился на платформе YouTube.

Высокоманевренные истребители МиГ-29 выполнили различные фигуры в небе в рамках празднования Дня города, который отмечается в Ставрополе сегодня.

Помимо воздушной части для горожан была подготовлена и программа на земле в виде выставки боевой техники и оружия. Она представлена в ставропольском парке «Патриот».

Там же, в «Патриоте», движение «Юнармия» принимает в свои ряды новых участников и работают мобильные пункты «Военная служба по контракту» и полевые кухни.