Авиация ЗВО совершила перелет на аэродромы постоянного базирования после учений «Щит союза-2019»

По завершении совместного оперативного учения России и Белоруссии «Щит Союза-2019» более 20 самолетов и вертолетов оперативно-тактической и армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО совершили перелеты на аэродромы постоянного базирования на территории Западного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

После выполнения учебно-боевых задач на полигонах Мулино, Саваслейка в Нижегородской области экипажи сверхзвуковых многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, тяжелых многоцелевых истребителей Су-30СМ, многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С, многоцелевых вертолетов Ми-8, разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», ударных вертолетов Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-24 совершили перелеты на аэродромы постоянного базирования в Воронежской, Курской, Смоленской, Псковской и Ленинградской областях.

В ходе прошедшего учения авиация объединения, совместно с подразделениями Республики Беларусь, в составе региональной группировки войск отработала широкий спектр задач.

Среди них были задачи по разведке местности, огневой подготовке площадок высадки тактического десанта, высадке и прикрытию его действий, десантированию боевой техники и нанесению ракетно-бомбовых штурмовых ударов по позициям, технике и живой силе «противника», а также по эвакуации пострадавших и доставке их в полевые пункты приема раненых.