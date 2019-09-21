«Стрижи» впервые выполнили высший пилотаж в небе над Ставрополем

Летчики авиационной группы военно-воздушных сил России «Стрижи» впервые выполнили пилотаж в небе над Ставрополем. Видео одиночного полета опубликовал один из пользователей социальных сетей.

Высокоманевренные истребители МиГ-29 пролетели над Ставрополем в рамках воздушной программы Дня города, который отмечается 21 сентября.

Основные празднования развернулись в ставропольском парке «Патриот». Для посетителей, по данным «Ставропольской правды», открыта выставка боевой техники и оружия. На ней можно ознакомиться с бронеавтомобилями «Рысь» и «Тигр», БТР-82АМ, реактивной системой залпового огня «Град-М», артиллерийской установкой «Нона», БМД-2, а также гранатометами.

Перед гостями парка выступят военнослужащие, а движение «Юнармия» примет в свои ряды новых участников. Кроме того, в «Патриоте» работают мобильные пункты «Военная служба по контракту» и полевые кухни.