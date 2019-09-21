«Соколы России» в небе над Ижевском: фигуры высшего пилотажа
В Сети опубликованы кадры тренировочных полетов одной из лучших пилотажных групп России.
© Видео: Немо Капитан, "Найдём Вам Ижевск" Форумы, YouTube © Фото: "Найдём Вам Ижевск" Форумы, YouTube
«Соколы России» 20 сентября провели тренировочные полеты в небе над Ижевском. Кадры с выполнением фигур высшего пилотажа опубликовали в Сети жители города.
Полеты стали частью подготовки к 20-минутному шоу «Соколов России» для жителей Ижевска.
В связи с этим, отмечает izhlife.ru, в районе набережной и Центральной площади для транспорта закроют сразу несколько улиц.