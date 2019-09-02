Герасимов: выпускники академии Генштаба должны быть готовы к ведению войн нового типа

Выпускники военной академии Генерального штаба должны быть готовы к ведению войн и вооруженных конфликтов нового типа. Об этом заявил в понедельник на торжественном построении слушателей академии по случаю начала учебного года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Выпускники академии Генерального штаба должны быть готовы к ведению войн и вооруженных конфликтов нового типа с использованием классических и асимметричных способов действий, обладать навыками аналитической работы и способностью к принятию нестандартных решений», - сказал Герасимов.

Герасимов подчеркнул, что учебный процесс будет построен с учетом развития военно-политической обстановки в мире, опыта применения российских Вооруженных Сил в современных военных конфликтах, особенностей международного военного сотрудничества, что обусловлено дальнейшим развитием принципов ведения войны на основе скоординированного применения военных и невоенных мер при решающей роли вооруженных сил.

«Мы возрождаем традиции повышения квалификации руководящего состава оперативного и стратегического уровня - командующих войсками военных округов (флотами), их заместителей, руководителей центральных органов военного управления, командующих объединениями видов и родов войск», - сказал начальник Генштаба.

После торжественного построения генерал армии Герасимов прочитает лекцию по проблемам безопасности и угрозам современного мира для научно-педагогического состава, слушателей факультета национальной безопасности и обороны государства и факультета переподготовки и повышения квалификации.