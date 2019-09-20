Морпехи отработали оборону побережья на Каспии: видео

В Дагестане военнослужащие артиллерийских подразделений Каспийской флотилии отрабатывают оборону побережья. Маневры в рамках учений «Центр-2019» проходили при сильном ветре, но это не стало помехой для военных.

По сценарию учений, десант условного противника должен был высадиться на побережье, но артиллерия морской пехоты успешно отразила нападение разведывательно-диверсионных групп.

Заодно были отработаны еще две задачи: работа ПВО при налете авиации и преодоление зараженных участков местности, если противник использовал оружие массового поражения.

Всего в мероприятиях принимает участие более 1000 военнослужащих Каспийской флотилии, задействовано около 150 единиц боевой техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, 122-мм гаубицы Д-30, 120-мм минометы «Сани», около 15 кораблей и судов обеспечения флотилии, а также около 20 вертолетов Южного военного округа.