Подразделения РЭБ вычислили «террористов» на учениях «Центр-2019»
Специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы мотострелкового соединения Центрального военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации вскрыли район расположения условных вооруженных формирований, которое намеревалось совершить захват административных зданий и социальных объектов одного из населенных пунктов в районе проведения учения.
«В ходе розыгрыша практических действий на полигоне Эдельвейс на территории Киргизии подразделения вооруженных сил России и Киргизии сорвали попытку захвата условными террористами населенных пунктов Ак-Сай, Балыкчы и Кашка-Суу в рамках учения "Центр-2019"», - сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения вооруженных сил России и Киргизии совместными действиями перекрыли пути выдвижения условного бандформирования и провели эвакуацию мирного населения из возможного района боевых действий.
В розыгрыше практических действий войск на полигоне Эдельвейс в Киргизии принимают участие более 500 военнослужащих, порядка 50 единиц военной и специальной техники и 20 самолетов и вертолетов.