«Терминаторы» перебросили автомобили УАЗ на внешней подвеске
Вертолеты Ми-8АМТШ перебросили автомобили УАЗ на внешней подвеске на учении «Центр-2019».
© Фото: Минобороны России
Транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» авиационной группировки армейской авиации выполнили переброску автомобилей УАЗ в рамках розыгрыша практических действий основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» на полигоне Донгуз в Оренбургской области.
Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Финальный этап стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» на полигоне Донгуз состоится 20 сентября. Накануне в Оренбург прилетел президент России Владимир Путин, который посетит активную фазу маневров.