Почти 130 военных вертолетов РФ и Китая задействованы на «Центр-2019»
Вертолеты переброшены на аэродромы Соль-Илецк и Оренбург-2.
© Фото: Минобороны России
В стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019» задействованы 128 единиц вертолетов армейской авиации Вооруженных Сил Российской Федерации и Народно-освободительной армии Китая.
Вертолеты переброшены на аэродромы Соль-Илецк и Оренбург-2.
«В практических действиях задействованы российские вертолеты Ми-8, Ми-8АМТШ, Ми-24, Ми-28, Ми-35, Ка-52 и китайские Z-10, Ми-171», - сообщили в Минобороны РФ.
Армейская авиация будет обеспечивать переброску и высадку десанта, прикрытие наступления войск, доставку грузов, наносить огневой удар по боевым порядкам условного противника.