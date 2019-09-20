Корабли Северного флота провели боевые стрельбы в Арктике: видео

Экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», больших десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога» провели учения с боевой стрельбой в Баренцевом море.

Как рассказали в Минобороны России, экипажи отразили воздушные атаки условного противника и при помощи современных ракетных установок зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» и артиллерийских установок, причем в штормовых условиях при волнениях моря до 4-х баллов.

Для противодействия высокоточному оружию использовались комплексы РЭБ. Так же экипаж вице-адмирала Кулакова отработал стрельбу реактивными глубинными бомбами