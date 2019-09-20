Боевые стрельбы из БТР-82АМ в горах Абхазии: кадры учений

В Абхазии на горном полигоне Цабал в рамках завершения двухстороннего батальонного тактического учения военнослужащие российской военной базы Южного военного округа выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения, рассказали в пресс-службе ЮВО.

«Огневые задачи отрабатывались личным составом разнородовых подразделений из вооружения современных бронетранспортеров БТР-82АМ, стрелкового оружия, минометов "Сани", автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7», - отметили в пресс-службе.

Стрельба осуществлялась по целям, имитирующим бронетехнику, огневые точки и живую силу условного противника.

«По замыслу финального этапа учения, военнослужащим в ходе ведения маневренной обороны в горах предстояло отразить атаку превосходящих сил противника, а затем нанести ему максимальное огневое поражение и дестабилизировать управляемость войсками», - сообщили в ЮВО.

Для создания реальной боевой обстановки на полигоне использовались различные статические и динамические мишени, задействовался современный модульный комплекс стрельбищного оборудования, оснащенный компьютерами и радиопередающими устройствами.

«В общей слаженности в ходе недельного БТУ было поражено более 1,5 тысяч целей, израсходовано свыше 25 тысяч боеприпасов, в том числе около 100 артиллерийских снарядов», - заключили в пресс-службе.

Всего в учении приняли участие около тысячи военнослужащих, было задействовано более 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и реактивные системы залпового огня «Град» на базе автомобилей Урал.