Боевые пловцы: как ведется стрельба в подводном тире

Комплекс для водолазной, огневой и противопиратской подготовки «Водолаз» в Калининградской области - место, где готовят лучших боевых пловцов. Служат в этом подразделении Балтийского флота только по контракту, а навыки шлифуют годами, чтобы всегда опережать самого опасного противника минимум на шаг.

Вода в бассейне по своим характеристикам максимально приближена к естественной среде обитания боевых пловцов Балтийского флота - видимость в море почти круглый год минимальная. В таких условиях водолаз морского спецназа должен противостоять любому противнику.

Стреляют боевые пловцы из специального оружия: уникального и не имеющего аналогов в мире. Пистолет и автомат для подводной стрельбы - весомые аргументы в арсенале бойца отряда по борьбе с подводными диверсантами.

«Патрон калибра 5,65 мм, пуля сделана в форме иглы, чтобы сохранять направление под водой. Из-за этого он точно попадает в цель», - рассказывает боевой пловец Олег.

Каждый квадратный метр учебного центра оборудован специально для тренировок. Есть, например, имитация внутренних помещений корабля или судна, внешний борт с его подводной частью, ну и, конечно, бассейн с торпедным аппаратом и тиром для подводной стрельбы.

На одном из первых на Балтийском флоте современном многофункциональном тренажере одновременно могут проводить разные тренировки сразу несколько групп.

В ходе учений отрабатывается выход из подлодки на глубине. Боевой пловец в полном снаряжении должен втиснуться в узкую трубу торпедного аппарата, чтобы незаметной тенью появиться там, где его никто не ждет. Это своего рода пропуск в подразделение - один из самых сложных элементов подготовки.

«Сейчас на опыте, привык. А первоначально это страх конечно - то что стесненная среда, замкнутое пространство очень сложно и понятие того, что сейчас будет набираться вода еще. Это очень влияет психологический фактор - главное спокойствие, не поддаваться панике», - поделился боевой пловец Павел.

Задача подразделения - защита кораблей и береговых сооружений от диверсионных действий противника. Ежедневно спецназовцы-дайверы тренируют водолазную, спасательную, горную и штурмовую подготовки.