Минобороны показало рассекреченные документы об освобождении Таллина от фашистов

На сайте Минобороны России к 75-й годовщине освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков открыт новый мультимедийный раздел «Таллинская освободительная…» с уникальными рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства.

Открывают раздел боевые донесения и оперативные сводки начальника штаба Ленинградского фронта генерал-полковника Маркиана Попова товарищу Семенову (начальнику Генштаба Александру Василевскому). В документах указывается время, когда войска Красной армии вошли в Таллин.

Из боевого донесения №1360 Штаба Ленинградского фронта 22.9.44 к 22.00: «В 14.00 мотоотряд 466-го стрелкового полка 125-й стрелковой дивизии, 14 стрелковый полк 72 стрелковой дивизии и танковые группы ворвались в г. Таллин и полностью овладели городом - сильным опорным пунктом немцев по берегу Балтийского моря и важным военным и торговым портом».

На страницах раздела можно ознакомится с уникальным документом – политдонесением 2-й ударной армии, в котором сообщаются подробности первых минут освобождения города: «Л-т Савченко первым ворвался в город 22 сентября, блокировал центральную улицу и начал уничтожать остатки немцев, засевших в домах…».

В документах также подчеркивается стремительный характер действий частей Красной Армии: «Войска армии в течение суток (22 сентября 1944 г.) продолжали преследование противника, овладели важными городами Пайдэ, Тюри, Пыльтсама».

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Документы из фондов Центрального архива Минобороны рассказывают о теплой встрече жителями города воинов-освободителей.

«Население освобожденных населенных пунктов и хуторов радушно встречает части Красной армии, бойцов и офицеров, угощая их медом, молоком и овощами. В воинах красной армии они видит своих освободителей. В населенных пунктах жители машут приветливо руками, проходящим частям. Имеются случаи, когда местные жители, рискуя жизнью помогают нашим бойцам в трудные минуты», - сообщается в политдонесениях.

Таллинцы с особой ненавистью рассказывали об немецких оккупантах советским солдатам и офицерам.

Живыми иллюстрациями военных сводок и боевых донесений служат представленные в разделе материалы газеты «На страже Родины», в которых были освещены события стремительного победного продвижения советских войск на Таллинском направлении и рассказывается о памятном моменте освобождения города.

«Над пиком длинного Германа развевался большой красный стяг. Этот флаг был сшит из двух знаменем, причем одно из них в течение трёх с лишним лет хранилось патриотом-таллинцем. Этот символ свободы подняли на самую высокую башню два советских автоматчика Вьюрков и Головань. Герои боев за Таллин - они завоевали это право своими славными боевыми подвигами».

В разделе также представлена подборка документов об эстонских дивизиях Красной армии, принимавших участие в Таллинской наступательной операции. В политдонесении 7-й Эстонской стрелковой дивизии сообщается, что «соединение успешно продвигается вперед, моральный дух высок, а воины дивизии спешат добраться до Берлина».

Документы свидетельствуют, что 7-я эстонская дивизия одной из первых вошла в Таллин и была тепло встречена горожанами:

«Особенно радостно и горячо встречали жители Таллина части 7 эстонской стрелковой дивизии, одной из первых, вступивших в город. Группы горожан, стоявшие на тротуарах, бросали воинам-эстонцам цветы, кричали приветствия на родном языке».

Большой вклад в дело общей победы над врагом внесли бойцы 249-й Эстонской стрелковой дивизии, действующей на левом фланге.

«Дивизия, действуя на левом фланге корпуса, очистила весь западный берег Чудского озера и к исходу 22.9.44 была на подходе к городу Таллин», - говорится в краткой боевой характеристике на дивизию.

О беспримерном героизме, самоотверженности и отваге офицеров и бойцов Красной армии рассказывают наградные документы представленные в разделе.

В период боя в направлении Таллина танк под управлением старшего лейтенанта Якова Лобова, командира 2-й танковой роты 27-го отдельного танкового полка, уничтожил пять пушек, шесть минометов и до двух взводов солдат и офицеров противника. К 11.00 22 сентября взвод старшего лейтенанта Лобова ворвался в столицу Эстонии и занял порт. Когда командир роты погиб, Лобов, будучи командиром взвода, взял командование на себя, рота под его командованием выполнила все задачи. За мужество и отвагу офицер был удостоен звания Герой Советского Союза.

Майор Василий Горбань, командир 2-го танкового батальона 152-й танковой бригады, являясь начальником передового отряда подвижной танковой группы, во время боев по освобождению Эстонии в числе первых ворвался в Таллин, уничтожил пушечно-пулеметным огнем более 150 солдат и офицеров противника, две баржи с войсками и рассеял до двух рот автоматчиков. За храбрость и проявленный героизм офицеру было присвоено высокое звание Герой Советского Союза.

В боях за освобождение Эстонии отличился командир танка Т-34 1-го батальона 152-й танковой бригады лейтенант Олег Щербаков. Уже на подступах к Таллину его боевая машина уничтожила самоходную артиллерийскую установку, два орудия, мешавших продвижению танков Красной Армии, два бронетранспортера и самоходные орудия типа «Фердинанд». Впоследствии в районе станции Расику, сбив прикрытие противника и врезавшись в его отходящие обозы, танк лейтенанта Щербакова, давя противника, безостановочно двигался к столице Эстонии городу Таллину. За мужество и отвагу младшему лейтенанту Олегу Щербакову было присвоено звание Героя Советского Союза.

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22 сентября 1944 года во время проведения Таллинской операции в Балтийском море младший лейтенант Иван Рачков, штурман звена 3-й авиаэскадрильи 51-го минно-торпедного авиаполка 8-й минно-торпедной авиадивизии ВВС Балтийского флота, в составе экипажа лейтенанта Борисова одним торпедным ударом потопил два транспорта противника общим водоизмещением в 25 тыс. тонн, за что был награжден орденом Красного Знамени. Впоследствии за мужество и героизм отважный штурман был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

В представленных архивных документах содержатся свидетельства зверств немецких оккупантов над эстонскими мирными жителями и пленными красноармейцами. Документы исторического проекта повествуют, что 19 сентября 1944 года, когда части Ленинградского фронта стремительно продвигались к фашистскому лагерю смерти в местечке Клоога, гитлеровские палачи, стремясь замести следы своих злодеяний, совершили кровавую расправу. В один день были уничтожены почти все узники лагеря.

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По заявлению уцелевших заключенных и местных жителей, гитлеровские изуверы расстреляли и сожгли заживо до трех тысяч человек, среди которых были советские мирные жители и военнопленные разных национальностей, в том числе женщины и дети.

«В 8 часов утра 19.09 в лагерь прибыли из Таллина закрытые грузовые машины. Были привезены: 800 человек русских военнопленных, 700 эстонцев полтизаключенных, 74 еврея из лагеря Лагеди, где их не успели уничтожить немцы (там отступая в спешке, немцы расстреляли 440 человек», – говорится в политдонесении Ленинградского фронта.

Перед расстрелом узников заставляли искать дрова, сказав им, что в скором времени они будут отправлены в Германию. На самом же деле, каждый узник искал дрова для проведения массового сожжения заключенных.

Завершает раздел Приказ Верховного Главнокомандующего от 22 сентября 1944 года № 185.

«В ознаменовании одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом Таллин, представить к присвоению наименования «Таллинских» и к награждению орденами. Сегодня, 22 сентября, в 23 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестными войсками Ленинградского фронта, в том числе эстонскому корпусу генерал-лейтенанта Пэрна, овладевшими столицей советской Эстонии городом Таллин, - двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий».

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Публикация рассекреченных документов об освобождении Таллина из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.