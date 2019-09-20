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«Метеориты» впервые проделают 18 проходов в минных полях на «Центр-2019»

Наталья Вальханская
02:37 20.09.2019
Установки разминирования УР-77 «Метеорит» впервые одновременно проделают 18 проходов в минных полях.
«Метеориты» впервые проделают 18 проходов в минных полях на «Центр-2019»
© Фото: Минобороны России

В ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» установки разминирования УР-77 «Метеорит» подразделений инженерных войск впервые одновременно проделают 18 проходов в дистанционно установленных минных полях условного противника в целях обеспечения действий контрнаступающих подразделений.

Установка разминирования УР-77 «Метеорит» способная проделать проход в минных полях глубиной до 100 метров и шириной 6 метров. Проходы проделываются взрывным способом подачей реактивными двигателями на минное поле удлиненного заряда пластичного взрывчатого вещества.

Финальный этап стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» на полигоне Донгуз в Оренбургской области состоится 20 сентября. Накануне в Оренбург прилетел президент России Владимир Путин, который посетит активную фазу маневров.

Ранее Минобороны раскрыло подробности финального этапа «Центр-2019» под Оренбургом.

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