«Метеориты» впервые проделают 18 проходов в минных полях на «Центр-2019»
В ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» установки разминирования УР-77 «Метеорит» подразделений инженерных войск впервые одновременно проделают 18 проходов в дистанционно установленных минных полях условного противника в целях обеспечения действий контрнаступающих подразделений.
Установка разминирования УР-77 «Метеорит» способная проделать проход в минных полях глубиной до 100 метров и шириной 6 метров. Проходы проделываются взрывным способом подачей реактивными двигателями на минное поле удлиненного заряда пластичного взрывчатого вещества.
Финальный этап стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» на полигоне Донгуз в Оренбургской области состоится 20 сентября. Накануне в Оренбург прилетел президент России Владимир Путин, который посетит активную фазу маневров.
Ранее Минобороны раскрыло подробности финального этапа «Центр-2019» под Оренбургом.