Кадры бомбовых ударов Су-34 по позициям условного противника на учениях «Центр-2019»

Двадцать четыре многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки оперативно-тактической авиации нанесли бомбовые удары по средствам противовоздушной обороны условного противника в рамках розыгрыша практических действий основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, применив бортовой комплекс обороны «Хибины», преодолели систему ПВО противника и нанесли бомбовые удары по зенитным ракетным комплексам, по стратегически важным объектам и бронетехнике условного противника, применив около 300 авиационных фугасных бомб, вес каждой из которых составляет 250 кг.

Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» проходит с 16 по 21 сентября 2019 года.