Кадры попадания ракеты «Искандер-М» по цели в Казахстане: замедленная съемка

Телеканал «Звезда» публикует кадры замедленной съемки попадания ракеты ОТРК «Искандер-М» в цель. Пуски были совершены в ходе учений «Центр-2019» на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Расчеты «Искандер» производили пуски по объектам лагеря условных террористов, которые находились на расстоянии в несколько сотен километров от самих комплексов.

Основное предназначение «Искандер-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. Комплекс принят на вооружение в 2006 году.