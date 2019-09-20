Почти 30 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю
ВКС России за неделю 21 раз поднимались на перехват иностранных разведчиков.
© Фото: Минобороны России
В Минобороны рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов вблизи границ РФ за прошедшую неделю.
Так, сообщается, что разведку вблизи российских границ вели 29 самолетов и беспилотников. Для их перехвата боевые истребители российских ВКС поднимались 21 раз.
В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате профессиональных действий летчиков российских ВКС нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.