Минометчики из Тувы накрыли огнем караван условных террористов в степях Южного Казахстана

В рамках учений «Центр-2019» горные стрелки 55-й бригады 41-й армии ЦВО уничтожили караван с оружием условных незаконных формирований на полигоне Айша Биби на территории Казахстана, накрыв его огнем из минометных комплексов «Сани».

С помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» разведывательная группа обнаружила караван условного противника, скрытно перевозивший оружие и боеприпасы.

Для уничтожения «бандгруппы» привлекались разведчики на вертолетах армии Казахстана, мотострелки на бронированных автомобилях «Тигр», горные егеря на квадроциклах и минометчики на штатной военной технике.

Чтобы нанести максимальное поражение условному противнику, военнослужащие выполнили залп из минометных комплексов «Сани», поразив живую силу и технику «бандгруппы» и обеспечив прикрытие пехоте. Затем мотострелки совместно с казахстанскими коллегами отработали уничтожение разрозненных сил незаконного вооруженного формирования.

Совместное тактико-специальное учение подразделений ВС РФ и воинских формирований Республики Казахстан проходит с 17 по 20 сентября на базе полигонов Терис-Ашыбулак и Айша Биби на территории Республики Казахстан.

В мероприятиях принимает участие ротно-тактическая группа в составе 130 мотострелков и 35 единиц техники горной бригады ЦВО из Республики Тыва, а также горно-егерское и специальные подразделения вооруженных сил, пограничной службы Комитета национальной безопасности и Комитета по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.