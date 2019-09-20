Морские пехотинцы захватили участок морского побережья в Дагестане

Подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии при поддержке армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО ЮВО в рамках стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» осуществили высадку морского десанта на необорудованный участок морского побережья на полигоне «Турали» в Дагестане.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, за действиями группировки десантных кораблей и морских пехотинцев на побережье наблюдал главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

На первом этапе учения корабельная тральная группа успешно выполнила боевые упражнения по тралению морских мин в районе высадки морского десанта. Аэромобильные группы морской пехоты высадили тактический десант, захватив прибрежную линию, а также провели инженерную разведку и расчистку участка высадки основных сил морского десанта.

Одновременно с аэромобильными группами на побережье с помощью быстроходных лодок высадились группы разграждения инженерных подразделений морской пехоты, которые проделали противоминные проходы, обеспечив безопасные пути для выдвижения техники морской пехоты с моря.

В целях приближения обстановки к реальной, десантные катера, задействованные в высадке десанта, двигались на предельно возможных скоростях - более 30 узлов (около 60 км/ч).

При огневой поддержке тактических группировок ракетных и артиллерийских кораблей Каспийской флотилии на берег вышли 10 бронетранспортеров БТР-82 с личным составом десантно-штурмовой роты морской пехоты и осуществили прорыв обороны условного противника вглубь участка побережья.

На завершающем этапе батальонные тактические группы овладели рубежом федеральной автодороги Каспийск-Манаскент, а также провели боевые стрельбы из стрелкового вооружения подразделений морской пехоты и вооружения боевых машин и артиллерийских орудий.

В учении было задействовано около 2500 военнослужащих, также 15 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Каспийской флотилии, самолеты и вертолеты авиации 4 армии ВВС и ПВО ЮВО, около 100 единиц боевой техники береговых войск и инженерных подразделений.