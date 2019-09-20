Комплексы С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на Новой Земле
С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на Новой Земле, сообщает пресс-служба Северного флота. Такое перевооружение позволит контролировать большую площадь воздушного пространства над Арктикой.
Торжественная церемония прошла на острове Южный архипелага Новая Земля. Доклад командира полка о готовности личного состава к несению боевого дежурства принял командир дивизии ПВО 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота генерал-майор Сергей Москвичев.
Зенитный ракетный полк на архипелаге Новая Земля был размещен в 2015 году. Ранее на вооружении стояли комплексы ПВО С-300.
С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.