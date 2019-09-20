Путин прибыл в Оренбург, где посетит учения «Центр-2019»

Президент России Владимир Путин в четверг, 19 сентября, прилетел в Оренбург, сообщили в пресс-службе Кремля.

В планах у российского лидера посещение полигона Донгуз в Оренбургской области, где сейчас проходят маневры стратегических командно-штабных учений «Центр-2019».

Также в ходе поездки запланирована встреча Путина с его киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым. Это будет уже восьмой визит Жээнбекова в Россию с момента его избрания президентом Киргизской Республики в октябре 2017 года.

В учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия проходят с 16 по 21 сентября.