«Искандер-М» произвел боевой пуск ракеты на полигоне Донгуз

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели на полигоне Донгуз Оренбургской области в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

«Военнослужащие ракетного соединения Центрального военного округа уничтожили цель, имитирующую критически важный объект условного противника, с помощью крылатой ракеты комплекса "Искандер"», - сообщили в Минобороны.

В ходе маневров расчеты ОТРК «Искандер» также выполнили нормативы по переводу комплекса из походного в боевое положение, а также в перегрузке ракет на пусковые установки с помощью транспортно-заряжающих машин. Для оценки эффективности поражения цели был использован беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

Размеры полигона Донгуз позволяют проводить межвидовые и совместные учения с применением всех типов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, артиллерийских систем, авиационного вооружения, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер-М».

Накануне пуски ракет ОТРК «Искандер-М» прошли в ходе командно-штабных учений «Центр-2019» на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.