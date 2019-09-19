Танковый прорыв: завершена активная фаза учений «Щит Союза»

Большим танковым прорывом закончились на полигоне Мулино в Нижегородской области совместные российско-белорусские учения «Щит Союза». Атаку на условного противника вел полк гвардейской танковой армии при поддержке БТР и БМП союзников. А на огневые точки, командные пункты и склады противника обрушили всю свою мощь «Стрелы» и «Смерчи», «Грады» и «Ураганы».

Новейшие истребители Су-30СМ и вертолеты прикрыли подразделения с воздуха. И еще один эпизод показали танкисты в завершающий день учений. Они форсировали водную преграду, чтобы уничтожить противника на другом берегу.

В масштабных учениях «Щит Союза», проходящих с 13 по 19 сентября, задействованы почти 12 тысяч военнослужащих и около тысячи единиц боевой техники.