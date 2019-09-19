«Стрелец» обеспечит передачу данных на учениях «Центр-2019»

В ходе розыгрыша основного этапа практических действий войск (сил) стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» на полигоне Донгуз в Оренбургской области передача данных для нанесения авиационных ударов будет осуществляться в автоматическом режиме.

«Автоматизацию процесса принятия решений на нанесение авиаударов в составе разведывательно-огневых комплексов обеспечит комплекс разведки управления и связи "Стрелец"», - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что на учениях «Центр-2019» создана многоуровневая система разведки, которая включает беспилотники, комплексы «Стрелец» и «Ирония».