Морпехи на Камчатке получили более 30 бронетранспортеров БТР-82А

Более 30 новейших бронетранспортеров БТР-82А в ходе планового перевооружения на современные образцы военной техники пополнили соединение морской пехоты Войск и Сил на северо-востоке России, дислоцированное на Камчатке. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

«Боевые машины доставлены на полуостров морским путем, разгружены и совершили марш к месту постоянной дислокации», - отметил глава пресс-службы.

Примечательно, что это уже вторая крупная партия БТР, которую получили камчатские морпехи. В мае 2018 года они приняли в эксплуатацию 30 бронетранспортеров БТР-82А.

Колесные машины планово заменят технику предыдущего поколения - БТР-80.

Процесс перевооружения завершается и в Приморском соединении морской пехоты.

«Подразделения во Владивостоке также оснащены новыми бронетранспортерами БТР-82А и в начале текущего месяца получили танки Т-80БВ», - добавил Воскресенский.

БТР-82А - результат глубокой модернизации бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А. Он превосходит их не только по огневым возможностям. На нем установлен более мощный двигатель и противоосколочная защита. Для улучшения командной управляемости бронированная машина оснащена средствами связи пятого поколения и системой топографического ориентирования «Трона-1». В новой машине улучшена обитаемость экипажа и десанта.