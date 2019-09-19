ВДВ завершило подготовку техники к десантированию на «Центр-2019»

Личный состав Ивановского воздушно-десантного соединения Воздушно-десантных войск соединения на аэродромах взлета в Ивановской, Рязанской, Ульяновской и Саратовской областях завершил погрузку боевой техники, которая будет десантирована на полигон Донгуз в Оренбургской области в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

«Планируется, что в рамках СКШУ «Центр-2019» впервые в истории будет осуществлено десантирование парашютно-десантного полка в полном составе вместе с боевой техникой», - отметили в Минобороны России.

Всего парашютным способом из военно-транспортных самолетов Ил-76МД будет десантировано более 1500 человек личного состава и свыше 200 единиц боевой техники на две параллельные площадки приземления с разносом по высотам от 900 до 600 метров.

От ВДВ в учении «Центр-2019» принимает участие более 4000 военнослужащих и свыше 1000 единиц военной и специальной техники от Ивановского воздушно-десантного и Ульяновского десантно-штурмового соединений.