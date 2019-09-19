Путин заявил о достижении технологической независимости по 350 образцам вооружений

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране обеспечена технологическая независимость более чем по 350 образцам вооружений – активно идет процесс импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе.

«Программа импортозамещения началась пять лет назад, и за это время действительно удалось в чем-то продвинуться, во всяком случае, по ряду значимых направлений», - сказал президент на заседании Военно-промышленной комиссии.

Путин подчеркнул, что в России выросла доля отечественной электронной компонентной базы в новых образцах вооружений, отработано производство двигателей для вертолетов и кораблей ВМФ.

«Скоро на российских предприятиях можно будет ремонтировать и двигатели для самолетов Ан-124», - отметил президент.

Также на заседании Военно-промышленной комиссии Путин сообщил о заключении между Министерством обороны и заводом «Купол» двух контрактов на поставки зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ».