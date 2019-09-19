Момент удара ракеты ОТРК «Искандер-М» по «террористам» попал на видео

Телеканал «Звезда» публикует кадры попадания ракеты ОТРК «Искандер-М» в цель. Пуски прошли в ходе учений «Центр-2019» на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Согласно легенде учений, с помощью ОТРК «Искандер» был нанесен удар по базовому лагерю условных террористов. Объект находился на расстоянии в несколько сотен километров.

Для успешного выполнения поставленной задачи расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» создали щит противовоздушной обороны, прикрыв район сосредоточения ракетных войск от ударов авиации и крылатых ракет.

По результатам проведения совместного тактического учения подразделения ракетных войск вооруженных сил России и Казахстана успешно поразили цели, а расчеты ПВО осуществили успешное прикрытие стартовых позиций.

Основное предназначение «Искандер-М» – уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. Разработка ОТРК «Искандер» была начата в 1988 году как результат, в том числе, личных усилий главного конструктора КБМ С. П. Непобедимого, доказавшего Военно-промышленной комиссии Президиума Совета министров СССР необходимость создания взамен ОТРК «Ока» ракетного комплекса, не подпадающего под действие положений договора с США о РСМД. Комплекс принят на вооружение в 2006 году.