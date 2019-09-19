Президент России Владимир Путин посетит активную фазу учений «Центр-2019», которые пройдут под Оренбургом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент перелетит в Оренбург, где он переночует, и завтра посетит активную фазу стратегического командно-штабного учения "Центр-2019"», - сказал Песков.

Песков отметил, что за учениями также будет наблюдать президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, и что между главами двух государств пройдут двусторонние переговоры.

В учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия проходят с 16 по 21 сентября.