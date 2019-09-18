«Центр-2019»: подразделения ВС РФ и Казахстана совершили марш в район выполнения задач

Подразделения 55-й горной бригады ЦВО ВС РФ и вооруженных сил Казахстана совершили марш в район выполнения задач в рамках учений «Центр-2019», сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Подразделения 55-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии ЦВО и воинские формирования вооруженных сил Казахстана совершили марш в район выполнения учебно-боевых задач для отработки совместных действий по блокированию и уничтожению условного противника.

Совместное учение подразделений двух стран пройдет с 17 по 20 сентября на базе полигонов «Терис-Ашыбулак» и «Айша Биби» в Казахстане. В мероприятии принимают участие также горно-егерское и специальные подразделения вооруженных сил, пограничной службы Комитета национальной безопасности и Комитета по ЧС Казахстана.

Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» проходит с 16 по 21 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ, первого заместителя Минобороны РФ генерала армии Валерия Герасимова на шести общевойсковых полигонах Тоцкий, Донгуз, Аданак, Чебаркульский, Юргинский, Алейский и полигонах ВВС и войск ПВО Ашулук, Сафакулево на территории России, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями проходят на полигонах государств-партнеров по отдельным планам.

К участию в учении привлекли органы военного управления и войска ЦВО, Каспийской флотилии ЮВО, часть сил ВВО, ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации ВКС, а также для отработки совместных действий - воинские контингенты КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана.

Всего в «Центре-2019» принимают участие около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения, в том числе в практических действиях войск на полигонах Донгуз, Тоцкий, Аданак в европейской части страны будут задействованы до 12 950 человек (из них российских военнослужащих - до 10 700, иностранных государств - до 2 250 человек), танков - до 250, боевых машин пехоты и бронетранспортеров - до 450, артиллерийских систем и РСЗО - до 200.