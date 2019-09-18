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Российские «Панцири» прикрывают ракетчиков в Казахстане на «Центр-2019»

Наталья Вальханская
06:00 18.09.2019
Для успешного выполнения поставленной задачи расчеты «Панцирь-С» создали щит противовоздушной обороны для прикрытия района сосредоточения ракетных войск.
Российские «Панцири» прикрывают ракетчиков в Казахстане на «Центр-2019»
© Фото: Минобороны России

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» зенитно-ракетного соединения, дислоцированного в Новосибирской области, переброшены на полигон Сары-Шаган в Казахстане.

Расчеты в ходе выполнения учебно-боевых задач на учении «Центр-2019» прикрывают позиции ракетных комплексов «Искандер-М» Центрального военного округа, а также «Точка-У» и реактивных систем залпового огня «Смерч» Казахстана.

«Ранее прибывшие на полигон Сары-Шаган расчеты "Искандер-М", "Точка-У" и "Смерч" подготовили, замаскировали основные и запасные стартовые позиции. Также ракетчики провели топопривязку к местности и оборудовали площадки для перегрузки ракет», - рассказали в Минобороны России.

Для успешного выполнения поставленной задачи расчеты «Панцирь-С» создали щит противовоздушной обороны для прикрытия района сосредоточения ракетных войск от ударов авиации и средств дальнего радиолокационного обнаружения, постановщиков помех условного противника.

«Расчеты ПВО позволяют обнаружить, сопровождать и уничтожать воздушные цели условного противника, в том числе самолеты и ракеты, изготовленные с использованием комплекса способов снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения», - подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что комплексы «Искандер-М» ЦВО прибыли в Казахстан для участия в учениях «Центр-2019». Для этого они преодолели более 1800 км и совершили марш в назначенный район для выполнения задач.

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