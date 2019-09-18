В Минобороны назвали цель учений «Центр-2019» в Казахстане

В восточной части Казахстана для проведения этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» создана условная оперативная обстановка, характеризующаяся активизацией деятельности международных террористических и религиозно-экстремистских организации на территории государств Центрально-Азиатского региона.

«Совместной целью отработки этапа «Центр-2019» на территории полигона Шыгыс объединенное командование России и Казахстана ставит повышение оперативной совместимости вооруженных сил двух стран, совершенствование слаженности штабов, частей и подразделений, а также полевой выучки военнослужащих для совместных действии при выполнении учебно-боевых задач в специальных войсковых операциях», - подчеркнули в Минобороны РФ.

В практических действиях принимают участие военнослужащие 30-й отдельной мотострелковой бригады и 41 общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ, органы военного управления вооруженных сил Казахстана, части и подразделения войск регионального командования «Восток» Казахстана, пограничной службы Казахстана, военно-воздушных сил и Национальной гвардии Казахстана.

От Российской Федерации на полигоне Шыгыс задействовано около 1000 военнослужащих и более 300 единиц специальной и военной техники. Всего на территории полигона задействовано около 4000 военнослужащих и 1500 единиц военной и специальной техники от России и Казахстана.

Необходимо отметить, что на общем оперативном фоне в рамках СКШУ «Центр-2019» в международном формате военные маневры одновременно проводятся на юге Казахстана с горными подразделениями и на территории Карагандинской области с ракетно-артиллерийскими подразделениями, где продемонстрированы учебные пуски оперативно-тактических ракет.