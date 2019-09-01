Новое Президентское кадетское училище торжественно открыли в Кемерово

В Кемерово состоялось торжественное открытие нового Президентского кадетского училища.

Образовательное учреждение построили за 272 дня. Его учениками стали 360 детей - это кадеты пятых, шестых и седьмых классов.

Кемеровское училище стало восьмым подобным образовательным учреждением, построенным в России за последние десять лет.

«В 2009 году президентом РФ принято решение о создании в федеральных округах президентских кадетских училищ. За это относительно непродолжительное время на территории страны открыто восемь президентских кадетских училищ», - заявил в ходе торжественной церемонии статс-секретарь Министерства обороны России Николай Панков.

По его словам, подобные образовательные учреждения являются не только местом, где молодое поколение может развивать учетные, творческие и спортивные способности, но и площадкой по формированию у молодых людей патриотического сознания.

Кроме того, в учащиеся также могут осваивать самые современные цифровые технологии, включая робототехнику, авиа- и судомоделирование, автодело, IT-технологии и многое другое.