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Авиация работает как часы: под Оренбургом продолжаются учения «Центр-2019»

Игорь Лапик
22:57 18.09.2019
Тренировки, проводимые в рамках учения, позволяют летчикам и инженерам наземных служб чувствовать себя на аэродромах в полной безопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Защита интересов и обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе - одна из целей грандиозного стратегического командно-штабного учения «Центр-2019». Сейчас оно в активной фазе и сосредоточено на шести полигонах страны.

Учения продолжаются в Оренбургской области. Там по легенде через КПП с боем на аэродром прорвалась диверсионная группа условного противника. Задача боевиков - проникнуть на стоянку авиационной техники и уничтожить как можно больше самолетов. Но на пути у диверсантов встает группа антитеррора.

Такие тренировки позволяют летчикам и инженерам наземных служб чувствовать себя на аэродромах в полной безопасности.

Легендарный российский истребитель Су-27 на этих учениях играет не совсем характерную для него роль, выступая в качестве бомбардировщика. На наземные цели условного противника каждая «сушка» сбросит тонну взрывчатки, после чего истребители начнут прикрывать воздушное пространство от возможных атак вражеской авиации.

Сейчас на всех аэродромах кипит работа. Техники ведут предполетное обслуживание, а летчики изучают район учебно-боевых вылетов, чтобы в нужный момент армейская авиация сработала как часы.

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