«Орланы» и «Грады» обеспечили продвижение ударных отрядов в Таджикистане на учении «Центр-2019»

Беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и реактивные системы залпового огня «Град» обеспечили наступление передовых ударных отрядов 201 военной базы Вооруженных сил РФ и воинских формирований Таджикистана в ходе стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» на полигонах Ляур и Самбули.

«В период подготовки подразделений к наступлению, расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов в режиме передачи прямого видеосигнала в радиусе 10 километров обнаружили диверсионно-разведывательные группы, проводящие минирование маршрутов выдвижения сил, а также вскрыли координаты целей обороняющегося условного противника», - сообщили в Минобороны.

По цифровым каналам связи с БЛА были переданы координаты противника на пункт управления огнем артиллерийских подразделений. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» одиночными и групповыми залпами уничтожили цели, имитирующие живую силу и технику «противника».

Контроль поражения целей и корректировку огня осуществляли расчеты батальона беспилотной авиации 201 военной базы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» проходит с 16 по 21 сентября 2019 года под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ, первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова.