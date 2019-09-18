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«Центр-2019»: самые яркие моменты второго дня масштабных учений

Игорь Лапик
Константин Худолеев
Константин Исаев
Даниил Левин
00:25 18.09.2019
В учениях принимают участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Активная фаза стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» стартовала на девяти полигонах, а также в акватории Каспийского моря. В каждой точке находится съемочная группа телеканала «Звезда».

В грандиозных учениях участвуют подразделения из восьми стран. Под Астраханью на полигоне Ашулук развернулись несколько ракетных полков. Из систем С-400 и С-300 они поразили более 80 тренировочных целей.

В такой непростой ситуации подразделениям ПВО нужно действовать максимально слаженно, передает с места событий корреспондент Даниил Левин. Новейшая система С-400 и модернизированная С-300 работают одновременно.

Одна за другой ракеты взмывают вверх: все вокруг сразу в песке и пыли. Стартовая скорость настолько высокая, что мелкие частицы разлетаются на десятки метров.

А в небе над Оренбургом кружат «Аллигаторы» и «Ночные охотники» - это ударные вертолеты армейской авиации из Южного и Западного военных округов. Рядом с нашими экипажами к отработке учебно-боевых задач готовятся и два десятка  асов из Китая.

Ми-28Н «Ночной охотник» отличается просто невероятной живучестью. Пилоты находятся внутри бронекапсулы защищающей от попадания крупнокалиберных орудий, а между пилотом и штурманом пролегает бронепластина, исключающая поражение одновременно двух членов экипажа, рассказывает корреспондент Игорь Лапик.

Для участия в воздушной части учений «Центр-2019» прилетели два десятка китайских экипажей. Они разместились в полевом лагере рядом с аэродромом, и сейчас готовы к взаимодействию с российскими летчиками.

Сейчас все внимание на инженеров наземных служб, которые должны подготовить авиационную технику к учебно-боевым полетам.

В акватории Каспийского моря, боевые корабли обстреляли дрейфующие надводные мины. Это первый этап морских маневров в которых задействованы полтора десятка судов.

Надводные мины, дрейфующие в воде - на порядок меньше обычных, попасть по такой, да еще и в движении - непросто, рассказывает корреспондент Константин Исаев.

Экипажи отрабатывали разминирование фарватера в условиях реальных боевых действий - права на ошибку у экипажа нет.

Всего в учениях в Каспийском море участвуют 15 боевых кораблей, 20 летательных аппаратов армейской авиации и 6000 военнослужащих. Кроме того задействованы больше 150 танков и автомобилей.

В Оренбургской области на полигоне Донгуз прошел эпизод учений, в ходе которого медицинский отряд специального назначения  перевез раненого в ближайший госпиталь, сообщает корреспондент Константин Худолеев.

Первую помощь раненым готовы оказать прямо на полигоне. Мобильный госпиталь развернут здесь в кратчайшие сроки, военные медики впервые используют для этого быстровозводимые надувные модули - есть даже полноценная операционная.

Здесь же проходит разведывательной операция, бойцы бригады специального назначения Центрального военного округа перешли условную линию фронта и совершили внезапный налет на опорный пункт противника, предварительно изучив местность при помощи тепловизоров и устранив дозорных.

В результате боя разведчикам удалось взять пленного и раздобыть важные документы, которые находились в штабных палатках. По легенде, полученные данные позволят вышестоящим командирам скорректировать свое решение по нанесения основного удара по позициям противника.

В учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия проходят с 16 по 21 сентября.

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