«Центр-2019»: более 100 вертолетов ЦВО перебазированы под Оренбург

Более 100 транспортно-боевых и ударных вертолетов армейской авиации ВКС и ЦВО были направлены на аэродромы в Оренбургской области в рамках стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

В маневрах задействовали вертолеты Ми-8 различной модификации, Ми-26, Ми-24, Ми-35, Ми-28н, Ка-52, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Накануне инженерно-технический состав выполнил комплексную подготовку авиационной техники к длительному перелету, включая подвеску дополнительных топливных баков. Перебазирование осуществлялось на большие расстояния до 2000 км с промежуточными посадками.

Экипажи армейской авиации будут выполнять задачи по переброске подразделений и грузов, авиационной поддержке, применению авиационных средств поражения по наземным целям.

Маневры «Центр-2019» продлятся всю неделю и завершатся 21 сентября. Они проходят на восьми полигонах, в учениях задействованы военнослужащие восьми государств - всего порядка 130 тысяч человек.