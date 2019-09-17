«Триумфы» и «Панцири» создали воздушный щит на полигонах «Центр-2019»

Дивизионы ЗРС С-400 «Триумф» и расчеты новейших ЗРПК «Панцирь-С» приступили к боевому дежурству на шести полигонах, задействованных в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019». Об этом сообщили в Минобороны России.

Созданный щит ПВО позволяет обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели условного противника, в том числе самолеты и ракеты, изготовленные с использованием комплекса способов снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения.

Совершив марш в районы проведения учения, расчеты дивизионов «Панцирь-С» и ракетных систем С-400 «Триумф» оборудовали позиции и организовали охрану объектов по периметрам позиционных районов. Военнослужащие подразделений ПВО отработали нормативы развертывания комплексов и перемещения в запасные позиционные районы.

Главной задачей расчетов ПВО Центрального военного округа в ходе учений «Центр-2019» является прикрытие районов сосредоточения войск, задействованных в учении от ударов авиации и крылатых ракет, средств дальнего радиолокационного обнаружения и постановщиков помех условного противника.

Маневры «Центр-2019» продлятся всю неделю и завершатся 21 сентября. Они проходят на восьми полигонах, в учениях задействованы военнослужащие восьми государств - всего порядка 130 тысяч человек.