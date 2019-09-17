Иностранные военные инспекторы посетили российско-белорусское учение «Щит Союза»
Группа иностранных военных инспекторов на полигоне Мулино в Нижегородской области посетила мероприятия совместного российско-белорусского оперативного учения «Щит Союза-2019».
«Группа инспекторов, куда входят офицеры вооруженных сил Румынии, Дании и Украины, посещает полигон Мулино в рамках Венского документа 2011 года. Для иностранных офицеров будут проведены брифинги от командования находящихся там воинских формирований и частей об их структуре, задаче и военной деятельности», - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Совместное российско-белорусское учение «Щит Союза-2019» проходит под руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, первого заместителя министра обороны Белоруссии генерал-майора Олега Белоконева.
В ходе учения военнослужащие двух стран отрабатывают ведение оборонительных действий, реализуют комплекс мер по стабилизации обстановки, отработают вопросы организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах решения поставленных задач.
В учении принимает участие порядка 12 тыс. военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, оно завершится 19 сентября.