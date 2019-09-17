Иностранные военные инспекторы посетили российско-белорусское учение «Щит Союза»

«Группа инспекторов, куда входят офицеры вооруженных сил Румынии, Дании и Украины, посещает полигон Мулино в рамках Венского документа 2011 года. Для иностранных офицеров будут проведены брифинги от командования находящихся там воинских формирований и частей об их структуре, задаче и военной деятельности», - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

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