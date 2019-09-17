Минобороны РФ опубликовало видео полета Ту-160 над Балтикой
Самолеты дальней авиации ВКС РФ на отдельных этапах маршрута сопровождали истребители пяти стран.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Видео планового полета двух ракетоносцев Ту-160 над водами Балтийского моря опубликовало российское военное ведомство. Как рассказали в Минобороны РФ, продолжительность полета составила более семи часов.
Самолеты дальней авиации ВКС России на отдельных этапах маршрута сопровождали истребители ВВС Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции.
Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.