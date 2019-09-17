Российские военные впервые применили новый комплекс подавления «Палантин»

Отдельный батальон радиоэлектронной борьбы на учениях под Воронежем впервые применил новейший комплекс «Палантин», задействовав его для прикрытия межвидовой группировки войск на юго-западе России. По тактическому замыслу учения комплекс использовался для защиты от ракетно-пушечного и высокоточного вооружения противника.

На данный момент этот «Палантин» в строевых частях пока единственный. Второй такой комплекс находится в учебном центре в Тамбове, где готовят специалистов РЭБ для всей армии.

Комплекс «Палантин», в соответствии со своим названием, в состоянии скрыть от противника целую армию. Он состоит из 22 машин, которые, будучи разбросанными вдоль линии фронта, работают в сети, совместно разворачивая над войсками невидимую, но непроницаемую защиту.

В том числе машины могут подавлять спутниковую навигацию и вражескую радиосвязь. Кроме того, они умеют подменять сигналы, по которым ориентируются вражеские бомбы и ракеты, и те полетят на своих.