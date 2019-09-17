Шойгу обсудит с казахстанским коллегой в Москве развитие сотрудничества военных ведомств

Министры обороны РФ и Казахстана Сергей Шойгу и Нурлан Ермекбаев обсудят перспективы развития сотрудничества военных ведомств на встрече в Москве.

«Я думаю, что у нас сегодня будет возможность подробно обсудить перспективы нашего сотрудничества и подвести некоторые итоги прошедшего периода», - сказал Шойгу на встрече с Ермекбаевым.

Министр подчеркнул, что вооруженные силы РФ и Казахстана связывает не просто дружба, а стратегическое сотрудничество, союзнические отношения.

По его словам, эти отношения поддерживаются на всех уровнях - как на двустороннем, так и на уровне форматов ОДКБ, ШОС, СНГ.

«Помимо этого мы проводим большое количество мероприятий, которые касаются нашей совместной деятельности, в том числе совместные учения. В настоящий момент начались учения "Центр-2019", которые проходят в том числе на полигонах Казахстана», - подчеркнул Шойгу.

Глава Минобороны РФ отметил успешное участие команды Казахстана в Армейских международных играх.

«Важно, что три конкурса проходили на полигонах Казахстана. Безусловно, ваша команда выступает с каждым годом все успешней и успешней, и навыки, которые они приобретают, имеют важное значение», - сказал он.

По словам Шойгу, так же успешно идет сотрудничество двух стран в сфере военного образования.

В свою очередь, Ермекбаев согласился с оценкой российского министра.

«Нас действительно связывают глубокие исторические корни, совместное преодоление трудностей. Россия для нас не просто стратегический партнер, но и союзник, поэтому мы по всему спектру отношений активно двигаемся вперед», - сказал он.

Глава Минобороны Казахстана предложил обменяться мнениями по ряду конкретных вопросов, в том числе связанных с нормативно-правовой базой, совместными мероприятиями оперативной и боевой подготовки, военно-технического сотрудничества и обучения кадров.