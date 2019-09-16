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Атомная подлодка «Омск» выполнила пуск крылатой ракеты: видео

Наталья Вальханская
02:07 16.09.2019
Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота «Омск» поразил крылатой ракетой мишень в Тихом океане.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В соответствие с планом боевой подготовки атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Омск» Тихоокеанского флота в учебных целях осуществил из акватории Тихого океана пуск крылатой ракеты по надводной мишени, сообщил «Звезде» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

«Противокорабельная крылатая ракета «Гранит» на дистанции около 350 километров успешно поразила судно-мишень, имитировавшее надводный корабль условного противника», - рассказали в ВВО.

Закрытие района проведения стрельбы обеспечивали боевые корабли и вспомогательные суда Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, войск и сил на северо-востоке России, а также противолодочные самолеты и истребители МиГ-31 морской авиации флота.

Ранее флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и ракетная катерная ударная группа в составе ракетных катеров «Р-14» и «Р-18» в этом же районе успешно выполнили пуски крылатых ракет «Вулкан» и «Москит» которые поразили цели на дистанциях около 500 километров и 130 километров соответственно.  

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