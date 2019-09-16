Церемония открытия учений «Центр-2019» прошла в Казахстане

Церемония открытия стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» состоялась на общевойсковом полигоне Шыгыс на территории Казахстана.

В этапе учений, который пройдет в Республике, примут участие военнослужащие Центрального военного округа Вооруженных сил России, подразделения сухопутных войск и противовоздушной обороны, формирования Национальной гвардии и пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана, всего будет задействовано около 4000 военнослужащих и до 1500 единиц военной и специальной техники.

«На "Центр-2019" каждому из нас предстоит продемонстрировать свой профессионализм и на деле доказать способность совместно противостоять общим угрозам», - сказал на церемонии открытия замруководителя учений на территории Казахстана от Российской Федерации полковник Сергей Мильчаков.

«Сами учения на территории полигона Шыгыс пройдут в несколько этапов, которые включают в себя подготовку и проведение совместной специальной войсковой операции», - рассказал первый заместитель главнокомандующего, начальник главного штаба сухопутных войск вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майор Талгат Койбаков.

В рамках церемонии открытия учения подразделения вооруженных сил двух стран прошли торжественным маршем и провели демонстрацию образцов вооружения и военной техники.

Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» проходит с 16 по 21 сентября 2019 года на шести общевойсковых полигонах Тоцкий, Донгуз, Аданак, Чебаркульский, Юргинский, Алейский и полигонах ВВС и войск ПВО Ашулук, Сафакулево на территории Российской Федерации, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями пройдут на полигонах государств-партнеров по отдельным планам.

К участию в учении привлекаются органы военного управления и войска Центрального военного округа, Каспийской флотилии Южного военного округа, часть сил Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил, а также для отработки совместных действий - воинские контингенты Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.